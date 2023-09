Mateo Tanlongo foi anunciado como reforço do Copenhaga no último dia do mercado de transferências.



Fora dos planos de Amorim, o internacional pelas seleções jovens da Argentina deixa o Sporting por empréstimo, sendo que o clube dinamarquês fica com opção de contratá-lo em definitivo no final da temporada.



Contratado ao Rosario em janeiro deste, o médio participou em apenas 14 jogos ao serviço do Sporting.