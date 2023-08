Estão definidas as 32 equipas participantes na fase de grupos da Liga Europa 2023/24, depois do apuramento dos dez últimos clubes, via play-off, esta quinta-feira.

Num dia que começou com as qualificações de Qarabag, Aris Limassol, Sheriff Tiraspol, Sparta Praga e Slavia Praga, juntaram-se-lhes um pouco mais tarde Ajax, Olympiakos, Union St. Gilloise, Hacken e LASK Linz.

A qualificação do Ajax, como noticiámos, confirmou o Sporting (que ainda tinha possibilidades de ficar no pote 1) no pote 2.

Os leões já sabem, assim, quem podem ter como possíveis adversários do pote 1, pote 3 e pote 4. A equipa comandada por Ruben Amorim vai evitar Slavia Praga, Rennes, Olympiakos, Betis, LASK Linz, Marselha e Qarabag.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se na sexta-feira, a partir das 12 horas, no Mónaco.