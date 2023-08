O Ajax garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, desfecho que confirma o Sporting no pote 2 para o sorteio de sexta-feira.

Os neerlandeses até perderam na receção ao Ludogorets, na segunda mão do play-off, por 1-0, mas levavam para os Países Baixos uma vantagem de 4-1 obtida na visita à equipa da Bulgária, terminando assim com um agregado favorável de 4-2.

Um golo do argentino Matías Tissera, aos 62 minutos, deu a vitória ao Ludogorets, que teve o médio português Claude Gonçalves a titular. Também titular, mas no Ajax, foi Carlos Borges.

O Sporting precisava que, entre Rangers, Ajax e Dínamo Zagreb, duas destas três equipas não acedessem à fase de grupos da Liga Europa, mas apenas uma não conseguiu, no caso o Dínamo.

O Rangers, que estava no play-off da Liga dos Campeões, perdeu a eliminatória ante o PSV Eindhoven na quarta-feira e foi mesmo relegado para a Liga Europa e, com a derrota dos croatas, que vão para a Liga Conferência, foi confirmado esta noite no pote 1.

Assim, os leões já sabem que vão apanhar uma destas equipas do pote 1 no sorteio de sexta-feira: West Ham, Liverpool, Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta ou Rangers.

À mesma hora do Ajax-Ludogorets, o Olympiakos, com João Carvalho como suplente utilizado, venceu por 3-0 na visita aos sérvios do Cukaricki e confirmou a passagem à fase de grupos, depois de ter ganho por 3-1 em casa: termina com 6-1 no agregado.