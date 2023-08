O APOEL, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, foi eliminado das competições europeias esta quinta-feira, com a derrota na receção ao Gent, por 2-1, na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

Depois da derrota por 2-0 na Bélgica, o APOEL, com o luso-guineense Dálcio a titular, viu a missão ficar mais difícil com o golo de Matisse Samoise, aos 28 minutos.

Na segunda parte, Tarik Tissoudali arrumou com as esperanças dos cipriotas, ao fazer o 2-0 aos 79 minutos, dez minutos depois de o avançado português Tomané ter entrado em campo. A equipa da casa fechou o jogo com o golo de honra, um autogolo do guarda-redes Davy Roef, num lance incrível em que o belga, aparentemente a tentar agarrar o esférico, viu a bola escapar por cima de si e ir para trás, na direção da baliza.

Nos outros jogos já concluídos, Bodo/Glimt, HJK, Breidablik, Plzen, Fenerbahçe e PAOK Salónica carimbaram o apuramento.

Ao APOEL, juntam-se, no adeus às competições europeias, o Sepsi, o Farul Constanta, o Struga, o Tobol, o Twente e o Hearts.

Nestes jogos, houve portugueses envolvidos. O Farul Constanta, com o português Diogo Queirós no banco, perdeu por 2-0 na visita ao HJK, depois de ter ganho na primeira mão, por 2-1, acabando assim eliminado. O PAOK Salónica, com Vieirinha a titular e Rafa Soares no banco, goleou o Hearts por 4-0 e carimbou a passagem, depois de ter ganho na primeira mão por 2-1.

RESULTADOS LIGA CONFERÊNCIA (PLAY-OFF, 2.ª MÃO):

Bodo/Glimt-Sepsi, 3-2 após prolongamento (agregado 5-4)

HJK-Farul Constanta, 2-0 (agregado 3-2)

Breidablik-Struga, 1-0 (agregado 2-0)

APOEL-Gent, 1-2 (agregado 1-4)

Plzen-Tobol, 3-0 (agregado 5-1)

Twente-Fenerbahçe, 0-1 (agregado 1-6)

PAOK-Hearts, 4-0 (agregado 6-1)