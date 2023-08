PSV, Copenhaga e Antuérpia asseguraram a presença na fase de gurpos da Liga dos Campeões, cujo sorteio realiza-se esta quinta-feira.



Mas vamos por partes.



Em Eindhoven, o emblema neerlandês goleou os escoceses por 5-1. depois da igualdade a duas bolas em Glasgow.



Saibari, com dois golpes de cabeça, ganhou estatuto de figura da partida ao bisar e a deixar o conjunto de Bosz em vantagem. Os protestantes ainda reduziram por Tavernier, aos 64 minutos, mas Luuk de Jong, volvidos dois minutos, fez o 3-1.



Com o Rangers no tapete, o PSV aproveitou e chegou à goleada por intermédio de Veerman. Um autogolo caricato de Goldson (ver vídeo associado) fechou o resultado no Philips Stadium.



Por sua vez, Diogo Gonçalves foi titular no empate (1-1) entre Copenhaga e Rakow que apurou os dinamarqueses.



O campeão da Dinamarca abriu o marcador por Vavro, aos 35 minutos, mas Zwolinski igualou a contenda para o campeão da Polónia a três minutos do final. O Copenhaga segue em frente graças ao triunfo fora de portas.



O Antuérpia vai pela primeira vez na sua história participar na Champions. Após a vitória em casa, os belgas triunfaram na Grécia contra o AEK por 2-1.



Kerk e de Balikwisha anotaram os golos do Antuérpia enquanto Araújo marcou o golo de honra dos helénicos. O encontro ficou marcado por um falhanço incrível de Arbnor Muja - veja no vídeo associado ao artigo.



