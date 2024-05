Mats Hummels foi o herói do Borussia Dortmund na 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ao marcar o golo que fechou a eliminatória diante do Paris Saint-Germain e valeu o passaporte para a final.

Um dia depois do jogo no Parque dos Príncipes, o defesa-central alemão ironizou, nas redes sociais, com aquelas equipas que tinham o desejo de defrontar o Dortmund na Champions, por ser considerado um «underdog».

«Tantas equipas queriam jogar contra nós. Felizmente somos rapazes muito porreiros e chegamos à final para que o maior número possível delas tenha a chance», escreveu Hummels, na rede social X, tendo ainda acrescentado um emoji curioso.

So many teams wanted to play against us. Luckily we are really nice guys and made it to the final so that as many as possible of them get the chance 👀