Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, esteve em destaque na goleada caseira do Irão sobre Hong Kong (4-0), no arranque da segunda etapa da zona asiática de apuramento para o Mundial 2026.

Sardar Azmoun abriu o marcador aos 12 minutos e, em cima do quarto de hora, completou o bis, a passe de Taremi. Na segunda parte, o avançado da Roma devolveu a assistência e fez o passe para o golo do atacante do FC Porto (87m). Em tempo de descontos, Rezaeian (90+2m) fechou as contas da partida.

O Irão lidera o Grupo E com três pontos, os mesmos do Uzbequistão, que segue em segundo devido à diferença de golos. Além de Hong Kong, também a seleção do Turquemenistão integra o grupo.

A assistência de Taremi: