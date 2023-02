Portugueses, estrangeiros, muitos conhecidos pelas suas passagens pela Liga Portuguesa, outros figuras no futebol internacional.

Não faltam jogadores sem contrato neste momento.

O mercado fechou, mas há uma série de futebolistas que estão livres para assinar por outros clubes, por não estarem vinculados a qualquer emblema. Bem, nem todos... O Maisfutebol fez uma seleção de 20 nomes. Jogadores que estavam em atividade na época anterior ou já nesta época e que ainda não anunciaram o fim de carreira. Não faltam exemplos, de André Almeida, que acaba de rescindir contrato com o Benfica, a Ricardo Quaresma, que não jogou nesta temporada, após se ter desvinculado no último defeso do V. Guimarães.

Há casos como Isco, cuja transferência para o Union Berlim falhou ao último minuto, e outros como Dani Alves, que tecnicamente até pode estar livre no mercado, após a rescisão de contrato por parte do Pumas, mas de facto está preso nas malhas da Justiça espanhola.

