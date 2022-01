O futebolista francês Samuel Umtiti renovou com o Barcelona por mais três temporadas, até 2026, num acordo que envolve uma redução salarial que também permite a inscrição do mais recente reforço, o ex-Manchester City Ferran Torres.

O clube catalão oficializou a negociação na manhã desta segunda-feira, que leva Umtiti a ficar ligado ao clube espanhol até 30 de junho de 2026, depois de nos últimos dias até ter sido notícia, na imprensa espanhola, uma possível saída do central.

«O Barcelona e o jogador da equipa principal Samuel Umtiti chegaram a um acordo para o prolongamento do contrato até 30 de junho de 2026. O defesa francês reduz parte do salário que ia receber no ano e meio que tinha de contrato», refere o Barcelona.

Umtiti tinha contrato com o Barcelona até final da época 2022/2023 antes deste novo vínculo.

«Com esta operação, ampliando o contrato do jogador, o clube não adquire qualquer compromisso económico superior com o futebolista», refere o Barcelona, que agradece publicamente a Umtiti pela negociação. «Com esta ampliação do contrato, o Barcelona aumenta o seu ‘fair play’ e pode inscrever Ferran Torres na liga de futebol profissional», conclui o clube, em comunicado.

Umtiti, de 28 anos, campeão do mundo por França em 2018, está no Barcelona desde a temporada 2016/2017. Esta é a sua sexta época no emblema atualmente treinado por Xavi Hernández, que ocupa o sexto lugar da liga espanhola, com 32 pontos.