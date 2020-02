O ex-Benfica Nicolás Castillo recebeu alta hospitalar após ter sofrido uma trombose, no passado dia 20 de janeiro. O internacional chileno, lembre-se, sofreu uma trombose na artéria femoral e foi de imediato operado.



«Hoje, depois de muitos dias no hospital, saio agradecido, abençoado e a caminhar, com vida minha perna intacta. Obrigado aos médicos que fizeram o possível e estiveram no momento preciso para estar aqui... hoje tenho um jogo diferente e não o vou perder! Não sei o que acontecerá no futuro, mas o tenho o mais valioso: amigos, família, companheiros, dirigentes, equipa técnica nunca me deixaram sozinho! Obrigado a todos pela preocupação, mensagens de apoio, orações e boas energias. Desejo-vos o mesmo que me desejam, mas a multiplicar por mil», escreveu nas redes sociais.



De resto, Castillo ainda não tem data prevista para regressar aos relvados.