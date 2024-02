O Futebol Clube Juárez anunciou que o seu jogador Diego ‘El Puma’ Chávez, de 28 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira na sequência de um violento acidente de viação, na cidade mexicana.

O clube elogiou a atitude do jogador, agradeceu a sua amizade e companheirismo e acrescentou que toda a equipa ficou devastada com a notícia.

Gracias, Puma, el #13 se queda para siempre entre nosotros. 🕊️🖤 pic.twitter.com/MMGNkkt5wM — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 14, 2024

Segundo as informações divulgadas pelos meios de comunicação mexicanos, o futebolista circulava em excesso de velocidade quando embateu se despistou e colidiu com violência com um poste, pouco depois da uma hora da manhã.

As imagens mostram a violência da colisão. O jogador acabou por morrer ainda no local.

A liga mexicana e vários clubes também divulgaram mensagens de condolências.

Nos duele mucho esta noticia 😢

Toda nuestra fuerza con su familia y amigos.

¡Hasta siempre, “Puma”! 🙏🏻 pic.twitter.com/dTuMC2P61X — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2024

Descansa en paz, 'Puma'...

A nombre de todos los que formamos parte del Club Necaxa, extendemos nuestras condolencias para sus familiares y amigos, así como para todos los integrantes del @fcjuarezoficial. pic.twitter.com/pgIS2mXDKr — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) February 14, 2024