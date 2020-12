Claudia Villafañe foi casada com Diego Maradona de 1989 a 2003, e a sua namorada de adolescência. Conheceu D10S como poucos e, apesar do divórico, manteve uma ligação forte com o malogrado génio, até porque tiveram duas filhas em comum, Dalma e Giannina.



No Masterchef argentino, Claudia tem sido uma das grandes protagonistas. Na última noite, a ex-mulher de Maradona recebeu uma estrela - que lhe permite continuar no programa - e dedicou a distinção a Diego. «É para o papá das minhas filhas.»

Giannina fez questão de agradecer publicamente à mãe, protagonista de um momento bonito e que nos permite voltar a falar em Diego Armando Maradona.

VÍDEO: Claudia Villafañe dedica o momento no Masterchef a Maradona:

VÍDEO: Giannina agradece à mãe