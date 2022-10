Michael Carrick é o novo treinador do Middlesbrough, confirmou esta segunda-feira o clube inglês, atual 21.º classificado do Championship, a II Liga do país.

Carrick, de 41 anos, volta assim ao ativo como treinador, tendo aqui o seu segundo desafio como treinador principal, mas o primeiro, verdadeiramente, de forma definitiva.

Em 2021/22, o antigo médio orientou o Manchester United em três jogos, na transição de técnico, de Ole Gunnar Solskjaer – de quem foi adjunto, além de ter sido de José Mourinho – para Ralf Rangnick.

Em comunicado, o Middlesbrough não detalha a duração do contrato com Carrick, que é assim o sucessor confirmado de Chris Wilder, que saiu do Boro há cerca de três semanas. Nos últimos cinco jogos, a equipa foi orientada interinamente pelo uruguaio Leo Percovich.