De forma a assinalar os 125 anos de história, a Real Federação Belga elegeu o onze ideal da seleção, para a qual foi ‘convocado’ Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica.

Além do jogador contratado no início da época, há mais dois jogadores com passado ligado ao Benfica neste onze: o histórico guarda-redes Michel Preud’homme e o médio Axel Witsel.

De resto, há cinco jogadores desta seleção que ainda estão em atividade e que ajudam a justificar que para muitos, a atual seleção belga é a melhor geração de sempre.

Percorra a galeria para ver todos os jogadores que entram nesta lista.