O anúncio da criação da Superliga europeia por 12 clubes - AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham - está a gerar polémica.

Se os fundadores dizem que estão a «responder aos desejos dos adeptos», muitos foram os fãs do futebol que já se mostraram zangados com esta decisão.

Sendo assim, um clube que já se ofereceu para acolher os adeptos que tenham ficado desiludidos com os seus clubes por aderirem à Superliga.

«Caros adeptos do AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barcelona, ​​Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, se precisarem de um novo clube para apoiar, estamos sempre aqui para vos ajudar», escreveu o Spartak Moscovo no Twitter.

A brincadeira da formação russa já conta com milhares de respostas, gostos e partilhas.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow.