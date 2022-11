Os Los Angeles FC sagraram-se campeões da Major League Soccer pela primeira vez na história, depois de vencerem, este sábado, os Philadelphia Union, nos penáltis, após o 3-3 no prolongamento.

Foi um final verdadeiramente de loucos aquele a que se assistiu no Banc of California Stadium, num jogo em que a equipa da casa até ficou reduzida a 10 jogadores.

O marcador começou a ser desenhado aos 27 minutos, com o golo de Kellyn Acosta a adiantar os anfitriões. Gazdag empatou para os visitantes aos 59 minutos e depois o ritmo acelerou. Jesus Murillo fez o 2-1 para os LAFC aos 83 minutos, mas Jack Elliott restabeleceu a igualdade dois minutos depois, forçando o prolongamento.

No tempo extra, o ex-FC Porto Cristian Tello e Gareth Bale foram lançados a jogo e o guarda-redes do conjunto de Los Angeles, Maxime Crepeau, viu cartão vermelho direto. A jogar com mais um elemento, os Philadelphia Union chegaram ao 3-2 aos 124 minutos, novamente por Elliott.

Mas ainda havia mais história para contar, uma vez que foram dados nove minutos de compensação. Bale foi herói ao aparecer a finalizar uma das últimas jogadas do encontro e cabecear para o 3-3 (120+8m), que obrigou ao desempate por penáltis.

Na marca dos onze metros, Tello falhou o primeiro, mas os restantes colegas cobraram de forma certeira, enquanto a equipa visitante desperdiçou três remates.

Recorde-se ainda que, além de Tello e de Bale, alinham nos LAFC o ex-Benfica Cristian Arango, que foi titular, e o italiano Giorgio Chiellini, que ficou no banco.

Os Los Angeles FC sucedem, assim, ao New York City como campeão norte-americano.