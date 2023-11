Em Moçambique, três equipas vão tentar conquistar este domingo o título de campeão nacional. O líder Ferroviário do Beira parte em vantagem para a última jornada do Moçambola, mas à espreita estão o Ferroviário de Nampula e Black Bulls.

Todos os jogos da última jornada disputam-se no domingo, a partir das 15h00 locais (13h00 em Portugal continental), bastando ao Ferroviário da Beira, que não vence há três jogos, bater em casa o Vilankulo para conquistar um título que lhe foge há sete anos.

Com os mesmos pontos mas em desvantagem no confronto direto, o Ferroviário de Nampula ainda sonha, necessitando de vencer na deslocação ao terreno do União Desportiva do Songo, campeão em 2022.

Já o Black Bulls, que é terceiro, recebe em Maputo o Ferroviário de Lichinga, estando obrigado a vencer e esperar que os dois da frente não vençam as respetivas partidas para ainda chegar ao tão almejado título de campeão, que conquistou pela primeira vez em 2021.

Confira a atual classificação do Moçambola:

1. Ferroviário da Beira, 36 pontos

2. Ferroviário de Nampula, 36

3. Black Bulls, 35

4. Costa do Sol, 33

5. União Desportiva do Songo, 32

6. Ferroviário de Lichinga, 32

7. Baía de Pemba, 30

8. Ferroviário de Maputo, 29.

9. Vilankulo, 28

10. Ferroviário de Nacala, 25

11. Ferroviário de Quelimane, 17

12. Matchedje de Maputo, 10