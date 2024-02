Miguel Oliveira esteve discreto no primeiro dia de testes oficiais de pré-temporada no MotoGP, esta terça-feira. O piloto português fez o 15.º melhor tempo no circuito de Sepang, na Malásia.

Oliveira fez 1m58s750 na sua melhor volta, ficando a cerca de oito décimos de segundo (0,799) do mais rápido em pista, o espanhol Jorge Martín da segunda equipa da Ducati, a Prima Pramac Racing.

O primeiro dia de trabalho mostrou que a Aprilia da nova equipa Trackhouse Racing ainda precisa de evoluir muito para ser competitiva.

O outro piloto da equipa, o espanhol Raul Fernandez, fez apenas o 22.º tempo do dia e, pior do que isso, sofreu uma queda que o obrigou a ir ao hospital fazer exames.

Raul Fernandez já não voltará à pista durante estes testes. O piloto, de resto, pediu publicamente desculpas à equipa por esse facto.