Miguel Oliveira não vai ser piloto de fábrica, mas vai ter acesso a material idêntico ao dos pilotos das Aprilia oficiais.

Justin Marks, o novo proprietário da equipa do piloto português – agora designada Trackhouse-Aprilia – já tinha anunciado a sua intenção de alugar as mais recentes motos de fábrica 2024 para os seus dois pilotos, Miguel Oliveira e Rául Fernández, para a próxima época.

Agora, o CEO da Aprilia Racing, o italiano Massimo Rivola, confirmou à publicação alemã ‘Speedweek’ que o piloto português já vai ter duas Aprilia RS-GP24 na box a partir do início da época em Doha, no Qatar, em março.

Rivola já tinha apontado nesse sentido há dias, noutra entrevista, nesse caso ao podcast ‘Mister Helmet’.

«Será um problema dar uma moto nova a ambos os pilotos. Mas o Miguel terá uma de 2024 já no início da época», afirmou, na altura.

O facto de os pilotos da Trakhouse terem máquinas com as especificações de 2024 pode permitir à Aprilia desenvolver as motos mais rapidamente, dada a maior troca de informações.

Ainda assim, apenas Oliveira terá a mota nova desde o início do ano. Raúl Fernández irá começar a época com uma Aprilia RS-GP23 com uma especificação de motor de 2024 e só mudar para uma máquina RS-GP24 mais tarde.

A maior experiência do piloto português dá-lhe direito a esse tratamento preferencial.