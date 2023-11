O presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o português Jorge Viegas, garantiu que Miguel Oliveira vai continuar no Mundial de MotoGP com a Aprilia.

«Há que separar completamente a situação do Miguel Oliveira da situação da equipa [RNF CryptoData, cujo contrato com a DORNA, empresa promotora do campeonato, foi hoje denunciado]. O Miguel Oliveira tem contrato com a Aprilia e vai continuar. As pessoas que vão estar numa equipa independente [satélite] da Aprilia é que vão ser outras», assegurou Jorge Viegas, à agência Lusa.

Viegas acredita que a situação da RNF «não vai voltar atrás» e que será resolvida «de forma amigável ou não [com recurso aos tribunais]»

«Há versões diferentes. A RNF diz que não deve nada, a IRTA [associação de equipas] diz que eles têm dívidas. Já falei com os dois lados e o assunto deverá ser resolvido», vincou.

«O Miguel Oliveira está tranquilo, vai ter novo diretor e a equipa vai ter outro nome», garantiu ainda.

O presidente da FIM também adiantou que a nova equipa ligada à Aprilia terá «capital norte-americano».