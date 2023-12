E, de repente, já passaram 20 anos! Foi em 2003 que um grupo de adeptos do Union Berlim se juntou para entoar canções de Natal tradicionais da Alemanha. Eram apenas 89 pessoas e saltaram a vedação do estádio.

Desde então, a iniciativa cresceu, oficializou-se e tornou-se tradição.

A cada 23 de dezembro, as portas do estádio An der Alten Försterei abrem-se, as luzes apagam-se e mais de 20 mil pessoas, empunhando velas, convivem, cantam, comem e bebem, dentro do espírito natalício.

De resto, os adeptos do Union são famosos pela sua dedicação ao clube, nos bons e nos maus momentos, e pelas suas iniciativas diferentes.

Este ano, mesmo com as coisas a correr mal à equipa principal de futebol, nada afetou mais um Weihnachtssingen. Uma noite especial para os adeptos do Union, a cada Natal.