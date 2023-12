Pela uma da tarde na Alemanha (meio-dia em Portugal continental), arrancava no Estádio An der Alten Försterei a derradeira partida do Union Berlim nesta edição da Youth League, uma vez que os alemães partiam para a última jornada já eliminados.

No entanto, a receção aos sub-19 do Real Madrid foi motivo suficiente para lotar o estádio e, assim, fechar de forma especial a participação na prova. Numa região onde o sentido de pertença é prioritário, as escolas locais uniram esforços e proporcionaram um dia diferente aos mais novos.

Pelas dez da manhã, duas horas antes do jogo, já os torniquetes rodavam incessantemente, tal o entusiasmo entre as crianças. Nas bancadas estiveram mais de 20 mil pessoas, recorde numa partida da Youth League. Como seria de esperar, a maioria eram estudantes.

«Nada é por acaso, as escolas da região organizaram-se para que milhares de alunos possam desfrutar de uma manhã diferente e criar um ambiente incrível», descreve David Álvarez, da Real Madrid TV, no X (antigo Twitter).

De lembrar que na última temporada, os seniores do Union Berlin foram a surpresa da Bundelisga, terminando no 4.º lugar e garantindo um lugar inédito na Liga dos Campeões. Esta época, a história, por agora, é menos feliz, uma vez que a equipa do defesa português Diogo Leite segue colada à zona proibida da tabela.

Real Madrid e Sp. Braga apurados no Grupo C da Youth League

A partida da tarde desta terça-feira foi vencida pelo Real Madrid (0-2) com golos do avançado espanhol Iker Bravo, de 18 anos, que está a completar a formação nos "merengues", depois de crescer no Barcelona e no Bayern Leverkusen. Com este resultado, os madrilenos seguem para os "oitavos" da Youth League, depois de vencerem o Grupo C.

Os portugueses do Sp. Braga agarraram o segundo posto do grupo e disputarão o play-off de acesso aos oitavos de final. Nessa eliminatória, os minhotos encontrarão uma equipa apurada pelo "caminho dos campeões".