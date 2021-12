O basquetebolista português Neemias Queta fez parte da equipa dos Sacramento Kings ao 23.º jogo da fase regular da liga norte-americana de basquetebol (NBA). Só faltou mesmo a estreia, no triunfo ante os Los Angeles Clippers (115-124), no Staples Center, esta madrugada.

Queta, que tem jogado na G-League pelos Stockton Kings, ainda fez o aquecimento, mas acabou por ser um dos quatro jogadores não utilizados, ao lado de Damian Jones, Jahmi’us Ramsey e Tristan Thompson.

Os Kings tinham o jogo absolutamente controlado no fecho do terceiro período, com uma vantagem de 23 pontos (76-99), mas ainda apanhou um ligeiro susto já dentro dos últimos dois minutos, quando os Clippers conseguiram ficar a oito pontos de diferença: 111-119 e 113-121.

Nos outros jogos, nota para os 40 pontos de Giannis Antetokounmpo na vitória dos Milwaukee Bucks ante os Charlotte Hornets (127-125). Gilgeous-Alexander também esteve em evidência nos Oklahoma City Thunder com 39 pontos, porém insuficientes para bater os Houston Rockets (110-114).

Outros resultados da noite:

Indiana Pacers-Atlanta Hawks, 111-114

Orlando Magic-Denver Nuggets, 108-103

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves, 115-107

Boston Celtics-Philadelphia 76ers, 88-87

Miami Heat-Cleveland Cavaliers, 85-111

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, 107-139