O jogador da NBA, Enes Kanter, tornou-se cidadão americano esta segunda-feira e decidiu acrescentar «Freedom» (liberdade, em português) ao nome.

A luta pelo direito à liberdade por parte do basquetebolista dos Celtics não é de agora. Nascido na Turquia, Kanter é um ativista dos direitos humanos e assumiu a oposição ao regime do presidente Erdogan, apelidando-o de «Hitler do século XXI».

Em 2019, o governo turco emitiu mesmo um mandado de detenção ao atleta, alegando que este pertencia a uma organização terrorista.

Enes Kanter Freedom viu o passaporte turco ser revogado em 2017 e não pode regressar à Turquia, pois corre o risco de ser preso assim que chegue ao país.