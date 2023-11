A Venezuela acusou esta quarta-feira o Peru de reter a seleção de futebol venezuelana no país, isto depois do encontro entre as duas equipas a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

No final da partida, que terminou empatada (1-1), os jogadores da Venezuela tentaram aproximar-se dos próprios adeptos, mas a polícia não deixou. Registou-se depois um aumento de tensão entre as partes, inclusivamente quando Nahuel Ferraresi, antigo jogador de FC Porto B, Moreirense e Estoril, tentou oferecer a camisola aos fãs venezuelanos.

Ora, já depois disso, e segundo o ministro das relações exteriores da Venezuela, deu-se o episódio no aeroporto.

«O governo peruano está a cometer um novo ato discriminatório contra os venezuelanos ao impedir que o avião que traz a equipa de volta reabasteça para o voo [de regresso]», escreveu Yvan Gil, nas redes sociais.

«É um sequestro para se vingar da nossa equipa que fez uma partida extraordinária», acrescentou.

Por sua vez, as autoridades aeroportuárias do Peru negaram esta versão e justificaram o atraso no voo com «problemas técnicos ocorridos nos aeroportos».