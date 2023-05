Uma das dupla mais marcantes da história do futebol brasileiro, Romário e Bebeto estão de costas voltadas. Os dois que foram, recorde-se, decisivos na conquista do Mundial 1994 por parte do Escrete, cortaram relações por questões políticas.



«Traidor. Foi [o meu maior parceiro], mas não é mais. Traiu-me na política. Pulou de galho. Há coisas na vida que levo para sempre dentro e fora da política. Vejo isso todos os dias. Mas quando um tipo com quem viveste e tens uma relação de amizade, é triste. Não lutei com Bebeto. Ele traiu-me, só isso. Mais nada. Infelizmente é assim», partilhou Romário, em declarações no podcast «Cheguei», do narrador José Carlos Araújo.



Romário não explicou qual foi a alegada traição de Bebeto. No ano passado, os ex-internacionais brasileiros ficaram em lados opostos nas eleições presidenciais: o «Baixinho» apoiou Jair Bolsonaro enquanto o colega participou na campanha de Lula.

Em outubro passado, Romário foi reeleito Senador enquanto Bebeto não conseguiu ser eleito como Deputado Federal.



Lembre-se que Bebeto e Romário formaram uma grande dupla no ataque do Brasil: jogaram juntos 23 encontros e nunca perderam e conquistaram o Campeonato do Mundo nos Estados Unidos. Além disso, o duo liderou o ataque do Escrete na conquista da Copa América, em 1989 e estiveram também no Mundial 90, em Itália, mas na condição de suplentes. Já em França, Romário saiu da convocatória por lesão.