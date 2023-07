A seleção feminina da Alemanha conquistou esta manhã uma vitória impressionante frente a Marrocos, com um expressivo resultado de 6-0, a contar para a primeira jornada do Mundial de futebol feminino. O encontro decorreu no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália.

A capitã Alexandra Popp brilhou com um bis, que abriu o caminho para a vitória alemã.

A avançada Klara Bühl também se destacou ao contribuir com dois golos, enquanto um golo da médio Sara Däbritz e um autogolo da marroquina Ait El Haj completaram o marcador.