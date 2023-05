Foram reveladas nesta sexta-feira as listas finais dos convocados para o Mundial de sub-20, que decorre na Argentina entre 20 de maio e 11 de junho, nas quais constam apenas dois jogadores que atuam em Portugal.

A Mateo Tanlongo, médio do Sporting que vai representar a seleção da casa, junta-se o avançado sul-coreano Kim Yong-Hak, que esta época fez três jogos pelo Portimonense.

A Ucrânia, detentora do título desde 2019 (a edição de 2021 foi cancelada devido à pandemia), não participa na edição deste ano.

Recorde-se que a Argentina é recordista de títulos, com seis, seguido do Brasil, com cinco, e de Portugal e Sérvia, ambos ausentes desta edição, com dois.