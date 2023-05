A Nigéria, que já tinha vencido o Brasil na ronda inaugural do Mundial sub-20, bateu a Itália esta quarta-feira, na segunda jornada do Grupo D da competição (2-0) e é agora líder isolada, com seis pontos.

No outro jogo do grupo, os brasileiros golearam a República Dominicana por 6-0 e somaram os primeiros três pontos, subindo ao segundo posto, à frente dos azzurri.

No Grupo C, a Colômbia carimbou o apuramento para os oitavos de final ao vencer o Japão por 2-1. No outro encontro, Israel e Senegal empataram a uma bola.

Os colombianos chegaram aos seis pontos em dois jogos, à frente de Japão (três), Israel (um) e Senegal (um).