A jogar em casa, a Argentina entrou da melhor forma no Mundial sub-20, vencendo a Guatemala por 3-0.

Com o médio do Sporting Mateo Tanlongo na equipa inicial e a jogar toda a partida, a seleção das pampas chegou à vantagem aos 17m com um golo de Veliz.

A meio da segunda parte, a Argentina aumentou a vantagem por Romero e, nos descontos, Perrone fixou o resultado em 3-0.

No outro jogo do grupo A, o Uzbequistão e a Nova Zelândia empataram 2-2.

Nesta terça-feira jogou-se também o grupo B, no qual os EUA venceram de forma clara as Ilhas Fiji por 3-0. O resultado foi construído na segunda parte graças aos golos de Luna (66m), Cowell (88m) e Wiley (90+9).

Também com três pontos ao fim da primeira jornada deste grupo fica o Equador que venceu a Eslováquia por 2-1. Szolgai inaugurou o marcador para o conjunto europeu aos 29m, mas Cuero em cima do intervalo e Klinger aos 59m consumaram a reviravolta a favor do equatorianos.