O presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Salman bem Ibrahim al-Khalifa assegurou que a Arábia Saudita «é um país capaz» de acolher um Mundial de futebol, mas considera que o país deve «escolher o momento certo, 2030 ou 2034».

«A Arábia Saudita está com grande vigor e estamos em processo de coordenação com as demais confederações e a FIFA para sediar o Mundial em 2030 ou 2034, de acordo com todos, para que, uma vez enviada a candidatura, tenhamos a confiança em pelo menos 90%», afirmou, em Beirute, citado pela agência Lusa.

Para 2030, recorde-se, existe já a candidatura conjunta euro-africana de Portugal, Espanha e Marrocos, assim como a sul-americana composta pela Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.

Há nove meses, o governo do Egito anunciou um projeto conjunto com a Arábia Saudita e a Grécia, mas a proposta ainda não foi formalizada.

«Se a nossa taxa de sucesso na organização do torneio for melhor em 2034, vamos analisar isso. Se as condições forem mais favoráveis em 2030, por que não? Mas a questão não está apenas relacionada com a Confederação Asiática. Temos 47 votos, enquanto são necessários mais de 110 votos para conseguir o campeonato do mundo. Devemos ter o apoio de outros continentes», frisou.

Refira-se que a Arábia Saudita tem recebido outros eventos internacionais como grandes prémios de Fórmula 1, o rali Dakar ou provas de ciclismo, além de finais de Taças e Supertaças de alguns países europeus.