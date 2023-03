O remate de Kolo Muani para defesa de Emi Martinez com a perna esquerda. Essa imagem, nos minutos finais do prolongamento da final do Mundial 2022, poucos esqueceram. Nem o próprio avançado do Eintracht Frankfurt esquece essa lance.



«Esse lance poderia ter mudado a minha vida. Preferia colocá-lo para trás das costas, tal como todos os franceses, mas aconteceu. São coisas inesperadas da vida. Esse lance fez com que eu quisesse trabalhar muito mais a finalização, estou a fazê-lo e acredito que vou evoluir», referiu, em entrevista a L'Équipe.



O atacante, de 24 anos, tem sido associado ao Manchester United e não fechou a porta a uma saída do emblema germânico.



«Temos falado muito sobre isso, mas tento estar focado no meu clube. Quero continuar a assinar boas exibições e no verão vamos ver o que irá acontecer. Depois, sempre sonhei jogar em grandes clubes», disse.



Kolo Muani leva 16 golos e 14 assistências em 35 jogos.