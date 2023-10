Rudi Garcia tem o cargo de treinador do Nápoles em risco. O presidente do campeão italiano reconheceu que tem de refletir sobre o futuro do técnico francês, face aos maus resultados no arranque da temporada.

«Estou a passar um mau momento com ele. Sou empresário, tenho o dever de me interessar pelo meu negócio. O treinador e o diretor desportivo estão ao dispor. Tomarei as decisões mais apropriadas quando chegar a hora de tomá-las. Não podemos ser condicionados», disse Aurelio De Laurentiis, numa conferência em Roma, citado pelo La Repubblica.

«Deves sempre fazer uma pausa para refletir. Todas as decisões precipitadas são erradas. Quando se contrata um treinador que já não conhece o futebol italiano, talvez ele tenha dificuldades. Teria acontecido com qualquer outra pessoa», sublinhou.

O presidente dos napolitanos também revelou que, antes de contratar Garcia, contactou Thiago Motta e Luis Enrique.

«Abordei o Thiago Motta, mas ele não considerou o risco de ter que ocupar o lugar de um treinador que fez o que fez [ser campeão italiano]. Liguei para o Luis Enrique e graças a Deus ele foi para França, vejam os resultados que ele está a fazer. Ele nem sequer me convenceu nas conversas que tivemos durante três dias. Liguei para vários treinadores», assegurou.

O Nápoles é quinto classificado na Serie A, com 14 pontos, a sete do líder Milan.