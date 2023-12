O internacional mexicano Hirving Lozano revelou que viveu um verdadeiro pesadelo quando jogou no Nápoles sob as ordens de Gennaro Gattuso, contando que o treinador italiano, atualmente no Marselha, não trocou uma palavra com ele ao longo do primeiro ano.

«Ele não me conhecia e nem sabia em que posição jogava, mas nunca me perguntou nada. Quando és jogador, há momentos em que pensas “okay, as coisas não estão a correr bem aqui”. Quando ele chegou, começou a mudar jogadores, mas nunca contou comigo», começou por enunciar o atual jogador do PSV Eindhoven numa conversa no programa «Hugo Sánchez Presenta» na televisão mexicana.

Lozano não teve muitas oportunidades sob o comando de Gattuso, mas acabou por conquistar o seu espaço na equipa. «Foi um ano terrível, chorava de desespero com a minha mulher. Dás-te conta que és melhor do que muitos dos que lá estão e questionas-te “por que não me dão oportunidade?”. Custou-me muito trabalhar naquelas condições, mas depois [o treinador] começou a falar mais comigo. Não me conhecia, no primeiro ano não trocámos uma única palavra. Depois começou a falar mais e, no segundo ano, a equipa técnica já conversava mais comigo», destacou ainda.

Hirving Lozano acabou por fazer 41 jogos na última temporada pelo Nápoles, antes da transferência para os neerlandeses do PSV Eindhoven no último defeso.