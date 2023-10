Depois de Mário Rui ter somado apenas dois minutos no jogo da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, o agente do internacional português considerou que a gestão feita pelo treinador do Nápoles era «desrespeitosa e vergonhosa».

Confrontado com estas palavras, Rudi Garcia respondeu esta sexta-feira e destacou a postura do lateral luso.

«Se eu responder sempre que um agente chora, passo o tempo a fazer isso. O importante é o jogador que vejo todos os dias, falo com ele e não com o agente. O Mário Rui não concorda com as coisas que ele disse, temos uma relação saudável e honesta. Ele gostaria de jogar mais, mas gosto que ele se sinta motivado para ter mais espaço porque é um jogador importante. Tenho sorte aqui, sempre procurei laterais esquerdos de qualidade e aqui tenho dois fortes. Não há nada a dizer, só posso dizer que o Nápoles também lidou muito bem com o assunto», disse o técnico do campeão italiano na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Fiorentina.