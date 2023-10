O Real Madrid venceu esta noite em Nápoles, por 3-2, e isolou-se no comando do grupo do Sp. Braga.

Os campeões italianos abriram o marcador aos 19m, com Ostigaard num canto a aproveitar uma saída em falso de Kepa.

A reação do Real Madrid não tardou e oito minutos depois Vini Jr., assistido por Bellingham, fez o empate. Logo aos 33m, numa arrancada incrível, o próprio Bellingham virou o resultado.

Já na segunda parte, Nacho fez penálti num lance com Osimhen, com Zielinski converter para restabelecer a igualdade aos 53m.

O balde de água fria no Estádio Diego Maradona viria a surgir aos 78 minutos, numa bomba de Valverde que bateu na trave e depois nas costas do guarda-redes Meret, que acabou por fazer autogolo.

Com este resultado, o Real Madrid lidera o Grupo C, com seis pontos, à frente de Nápoles e Sp. Braga, ambos com três. O Union Berlim, que esta noite perdeu com os minhotos, é último classificado, com zero pontos.