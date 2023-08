Natan, defesa-central que pertencia aos quadros do RB Bragantino, foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Nápoles.

O jogador de 22 anos assinou um contrato válido até 2028 e, segundo a imprensa internacional, custou 10 milhões de euros ao campeão italiano.

Formado no Ponte Preta e no Flamengo, Natan chega a Nápoles para ocupar a vaga deixada por Kim Min-jae, reforço do Bayern Munique neste mercado. Este ano, o central brasileiro levava 26 jogos no Bragantino, comandado pelo português Pedro Caixinha.