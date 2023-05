Nélson Oliveira está de saída do PAOK, anunciou esta terça-feira o emblema grego, em comunicado no site oficial.

Na nota, o emblema de Salónica informou que a colaboração com o internacional português «vai acabar no dia 30 de junho». «Nélson, obrigado pela tua contribuição no clube, desejamos-te o melhor para o futuro na tua carreira», lê-se.

Nélson Oliveira chegou ao PAOK em 2021: em dois anos, fez 45 jogos e marcou dez golos.