Mauricio Pochettino vai ser o novo treinador do Chelsea, a partir de 1 de julho, anunciou o clube londrino.

O técnico argentino de 51 anos assina contrato por duas épocas, com mais uma de opção.

Pochettino, que estava sem clube depois de deixar o PSG no final de 2021/22, regressa à Premier League, onde comandou o Tottenham durante cinco temporadas e o Southampton por uma época e meia.

Além do treinador principal, a equipa técnica será composta por Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez and Sebastiano Pochettino.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!