Numa altura em que recupera de lesão, Neymar está no Brasil e, na última noite, assistiu no Vila Belmiro ao nulo entre o Santos e o Audax Italiano, na Taça Sul-Americana.

O internacional brasileiro recebeu uma camisola especial do Peixe e levou os adeptos à loucura. Após o jogo, foi confrontado com um possível regresso ao clube onde se formou e deixou uma promessa.

«Se eu sonho [em voltar], imaginem eles [adeptos]. Um dia eu volto», afirmou.

«Foi muito bom voltar à minha casa. Sinto-me em casa aqui, estou feliz por voltar ao fim de dez anos. Infelizmente, foi um empate, queria a vitória. Vim aqui torcer pelo Santos e receber o carinho dos adeptos. Foi o clube que me deu tudo, que me abriu as portas, que me mostrou ao mundo. Estou muito feliz por estar aqui», disse ainda, citado pelo Globoesporte.

Recorde-se que Neymar, de 31 anos, tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025.