O Nice ainda procura a primeira vitória no campeonato francês, depois de, este domingo, ter perdido em casa do Clermont (1-0), em jogo da terceira jornada.

Saif-Eddine Khaoui fez o único golo da partida aos seis minutos e os visitantes acabaram reduzidos a nove jogadores. Primeiro, Mario Lemina (80m) viu cartão vermelho direto por uma entrada dura sobre um adversário e, logo de seguida, Jean-Clair Todibo, ex-Benfica, recebeu o segundo amarelo e consequente ordem de expulsão (82m).

De resto, esta foi uma tarde marcada por expulsões em França. O Auxerre venceu no terreno do Montpellier, por 2-1, numa partida em que as duas equipas acabaram com nove unidades. Na equipa da casa, Khalil Fayad (46m) e Teji Savanier (90+3m) receberam ordem de expulsão, enquanto M'Baye Niang (51m) e Nuno da Costa (88m), do conjunto visitante, viram cartão vermelho.

Quanto aos golos, Mamadou Sakho (39m) adiantou o Montpellier, mas Da Costa (70m) e Mathias Autret (75m), de grande penalidade, completaram a reviravolta.

Já o Estrasburgo, empatou a uma bola na receção ao Reims. Alexander Djiku (45+2) inaugurou o marcador, mas Folarin Balogun (81m) garantiu um ponto aos visitantes.

O Brest venceu no reduto do Angers, por 3-1. Jeremy Le Douaron bisou (10m e 38m) e, pelo meio, Halid Sabanovic (34m) ainda deixou os anfitriões reduzidos a 10 elementos. Achraf Dari (65m) apontou o 3-0 e Sofiane Boufal ainda reduziu, aos 70 minutos.

Noutro dos jogos da tarde, Toulouse e Lorient empataram a duas bolas. Armand Lauriente abriu o marcador aos dois minutos, mas Rafael Ratão (31m) e Dalling (64m) operaram a reviravolta do Toulouse, que consentiu o golo do empate aos 80 minutos, após a grande penalidade cobrada por Ibrahima Koné.