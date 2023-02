Na abertura da 23.ª jornada do campeonato francês, o Nice recebeu e venceu sem contestação o Ajaccio, por 3-0.

O capitão Dante, de 39 anos, abriu a contagem logo aos três minutos, enquanto o jovem Bilal Brahimi apontou um bis (69m e 90m), com dois excelentes pontapés de pé esquerdo.

A formação da Riviera está à condição no sétimo posto, com 37 pontos, a três dos lugares europeus. Já o Ajaccio, que esta noite contou com o internacional jovem por Portugal Paolo Lebas no banco, é antepenúltimo, com 18 pontos, abaixo da «linha de água».