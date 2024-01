A Nigéria, de José Peseiro, perdeu esta segunda-feira frente à Guiné, por 2-0, num particular de preparação para a CAN 2024.

Aguibou Camara, do Atromitos (14m), e Facinet Conte, do Bastia (64m), fizeram os golos do encontro. Pelo meio, Moses Simon, jogador do Nantes, falhou um penálti para a formação de Peseiro.

Na seleção nigeriana, Zaidu e Chidozie, jogadores de FC Porto e Boavista, respetivamente, foram titulares. Bruno Onyemaechi, também dos axadrezados, não saiu do banco.

A Nigéria, refira-se, estreia-se na CAN no próximo domingo, frente à Guiné-Equatorial. Costa do Marfim e Guiné-Bissau também fazem parte do grupo A.