O Arsenal juntou-se a Leeds, Watford, Newcastle e Burnley nas equipas da Premier League eliminadas na terceira ronda da Taça de Inglaterra, ao perder em Nottingham, por 1-0, na tarde deste domingo.

Os portugueses Nuno Tavares e Cédric Soares foram titulares no Arsenal, num jogo em que o único golo da partida surgiu ao minuto 83, por Lewis Grabban. Isto aconteceu já sem Tavares em campo, que saiu para dar lugar a Kieran Tierney ainda na primeira parte, ao minuto 35, por opção, o que o deixou irritado perante o técnico Mikel Arteta. Já Cédric saiu no início dos três minutos de compensação.

Do lado do Nottingham, equipa do Championship, Cafú entrou aos 75 minutos, ao passo que Tobias Figueiredo, João Carvalho e Xande Silva foram suplentes não utilizados.

É a terceira equipa do principal escalão a cair contra uma formação de divisão inferior, depois de o Cambridge United ter eliminado o Newcastle em pleno St. James Park e de o Burnley ter perdido em casa com o Huddersfield.

O Nottingham vai receber o Leicester na quarta eliminatória da Taça.

Já este domingo, o Wolverhampton de Bruno Lage venceu, assim como o Liverpool.