O Wolverhampton venceu este domingo o Sheffield United, da II Liga Inglesa, por 3-0, num jogo com três golos portugueses: Podence marcou o primeiro, Nélson Semedo fez o segundo e o mesmo Podence fez o resultado final, bisando na partida.

Para além dos três golos, houve ainda duas assistências portuguesas: Fábio Silva assistiu o primeiro golo e Podence assistiu o segundo, ele que esteve nos três golos, foi a figura da partida e saiu aos 85 minutos com o estádio de pé a aplaudi-lo.

Refira-se que neste jogo da Taça de Inglaterra Bruno Lage deu descanso a Rui Patrício, apostando de início em Nélson Semedo, Ruben Neves, Podence e Fábio Silva, e fazendo entrar na segunda parte João Moutinho, Trincão e Bruno Jordão, para além de Raul Jimenez.

Fábio Silva fez um jogo muito esforçado, com muita pressão sobre os defesas adversários, e ainda realizou uma assistência, mas continua de costas voltadas para o golo e falhou uma grande oportunidade, ainda na primeira parte, na cara do guarda-redes do Sheffield.

O Wolverhampton ainda ameaçou marcar noutra grande oportunidade, quando Nélson Semedo lançou Ait Nouri para um remate a rasar o poste, mas o Sheffield também ameaçou marcar, sobretudo na primeira parte, quando David McGoldrick por duas vezes ficou perto de marcar.

Já em cima do intervalo, a formação da II Liga Inglesa marcou mesmo, mas o golo de Billy Sharp foi anulado por uma falta sobre um Coady, quando o resultado estava ainda em 1-0.