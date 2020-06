O West Ham confirmou, esta quinta-feira, o fim da ligação com os futebolistas Carlos Sánchez, Pablo Zabaleta e Jeremy Ngakia, que vão deixar o clube já no final do mês de junho. O trio não conclui, assim, a Premier League 2019/2020 pelos londrinos.

Sánchez, internacional colombiano por 88 ocasiões, deixa o clube ao fim de duas épocas, nas quais fez 18 jogos na equipa principal, tendo também sido utilizado nos sub-23. Já o internacional argentino Zabaleta, que já jogou 58 jogos pela seleção, deixa os hammers após três anos e um total de 80 jogos e um golo.

Ngakia, jovem defesa de 19 anos, também termina a ligação ao clube na terça-feira, 30 de junho. Estreou-se esta época na equipa principal, pela qual fez cinco jogos.