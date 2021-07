O árbitro holandês Bjorn Kuipers vai terminar a carreira no próximo fim-de-semana, apitando a final da Supertaça do seu país a 7 de agosto (sábado), entre o Ajax e o PSV Eindhoven.

Kuipers, empresário de 48 anos, confirmou através do sítio oficial da Federação holandesa (KNVB) o final de um ciclo sobre o qual ficou com algumas dúvidas após ter apitado a final do Euro 2020, entre Itália e Inglaterra.

«Depois da final do Campeonato da Europa, recebi tantas reações positivas e elogios de todo o mundo, que comecei a ter dúvidas. Além disso, ainda estou em forma. Portanto, decidi pensar durante as minhas férias. Aí, percebi que estive em todos os lugares [ndr: a apitar jogos] e experimentei tudo. Não existe mais bonito do que isso. Não há melhor momento para parar», afirmou, citado pela KNVB, na quinta-feira.

Kuipers apitou, entre outros, a final da Liga dos Campeões em 2014 entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid e a final do Benfica ante o Chelsea, em 2013, na Liga Europa. E foi mesmo um jogo do Benfica, no balanço de carreira, que o holandês lembrou: um Nápoles-Benfica de 2008, para a Taça UEFA.

«Foi o ponto de viragem na minha carreira. O presidente do comité de arbitragem sentou-se na bancada como observador da UEFA e apitei muito bem. Fui então premiado com a final do Europeu sub-21 e fui promovido à lista de elite. A partir daquele momento percebi que poderia chegar ao topo absoluto», assinalou.