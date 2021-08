O Ajax goleou o Vitesse neste domingo por 5-0 e manteve o segundo lugar da liga holandesa, apenas atrás do PSV Eindhoven, que tem mais dois pontos.

A equipa que será o primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, pelo brasileiro Antony. Edson Alvarez fez o segundo, aos 31m, e Gravenberch fez o 3-0 a dois minutos do intervalo.

Na segunda parte, um autogolo de Hajek, aos 60m, e um golo de Klaassen, aos 67m, estabeleceram o resultado final.

Veja o resumo da partida: