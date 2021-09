Guus Hidink anunciou o final da carreira como treinador.



O experiente técnico, de 74 anos, revelou que se demitiu da seleção de Curaçao e que vai parar «totalmente».



«Ontem conversei com o presidente de Curaçao e chegámos à conclusão de que a selecão entrou numa nova trajetória e que o melhor seria eu sair. Se vou fazer como o Advocaat? Não, não. Vou parar totalmente», disse, em entrevista à televisão holandesa SBS 6.



Lembre-se que Hiddink foi infetado com covid-19 na primeira metade do ano e viu-se forçado a deixar temporariamente o comando técnico de Curação, deixando-a a cargo de Patrick Kluivert.



Guus Hiddink, dos Países Baixos, dispensa quaisquer tipo de apresentações. Começou a carreira em 1982 no De Graafschapo, passou por PSV, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid, Betis, Chelsea e Anzhi, além de ter treinado as seleções dos Países Baixos, da Austrália, da Coreia do Sul, da Turquia, da Rússia e de Curaçao.



Hiddink conta com 15 títulos no currículo: uma Supertaça, quatro Taças e cinco campeonatos dos Países Baixos, uma Taça de Inglaterra, uma Liga da Turquia, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental e Nations Cup.