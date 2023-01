Na apresentação como novo selecionador dos Países Baixos, Ronald Koeman recordou a passagem pelo Barcelona para confessar que está fartode treinar clubes.



«Fiquei surpreendido por me ligarem tão cedo [fevereiro do ano passado], mas era algo a que aspirava. Depois do Barça, fartei-me de treinar clubes, da pressão diária e das dificuldades... Este é um trabalho que não surge todos os dias. Falta-me disputar a fase final de um torneio internacional como selecionador», referiu, em conferência de imprensa.



«Nãi há nenhuma cláusula no meu contrato [que me permita sair para um clube]. Estou feliz e honrado por ter voltado a ter esta oportunidade», acrescentou.



Koeman lembrou ainda que o espírito em torno da seleção neerlandesa é diferente do que encontrou em 2018. «Nesse período a atmosfera em torno da seleção nacional não era muito positiva. Felizmente, melhorou raidamente.»

O neerlandês assegurou ainda que vai romper com o passado recente da seleção neerlandesa sob o comando de Louis Van Gaal.



«Vi alguns momentos quando as coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente. O treinador [Van Gaal] foi responsável por isso. Tentamos jogar um futebol atrativo e divertido nos Países Baixos. E se conseguirmos ficar invitos durante 20 jogos, seria incrível. Podemos fazê-lo, mas de forma diferente», garantiu.



Na segunda passagem pelos Países Baixos, Koeman assinou até 2026.